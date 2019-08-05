Бенедетто пройдет в понедельник медосмотр перед подписанием контракта с «Марселем» - Советский спорт
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05 августа 2019 12:53ФутболЛипкин Антон

Бенедетто пройдет в понедельник медосмотр перед подписанием контракта с «Марселем»

Форвард «Бока Хуниорс» уже прибыл во Францию.

Форвард «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто в ближайшее время станет игроком «Марселя», сообщает RMC Sport.

На понедельник у 29-летнего аргентинца запланирован медосмотр перед подписанием контракта с клубом. Стоимость трансфера оценивается в 16 миллионов евро.

В воскресенье Бенедетто присутствовал на стадионе «Велодром» на товарищеском матче «Марселя» и «Наполи» (0:1).

При этом нападающий точно не сыграет в первом туре лиги 1 с «Реймсом», так как продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы. Ожидается, что дебют Бенедетто за «Марсель» состоится 17 августа в матче второго тура чемпионата с «Нантом».

Бенедетто выступал за «Бока Хуниорс» с 2016 года. За три года он провел за команду 63 матча, в которых забил 39 голов и сделал 11 результативных передач.

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