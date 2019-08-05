Босниец Пельто назначен на матч «Тун» – «Спартак»

Боснийский арбитр Ирфан Пельто назначен на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Тун» – «Спартак».
Помогать Пельто будут его соотечественники: ассистенты Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо, а также четвертый судья Адмир Сехович.
35-летний Пельто работал на одном матче с участием российской команды. 30 сентября 2015 года он обслуживал игру отборочного раунда Евро (U17) между Россией и Кипром (6:0).
В том матче он назначил два пенальти в ворота Кипра и удалил одного игрока в составе соперника сборной России.
Отметим, что 27 июля Пельто судил финал юношеского Евро (U19) Португалия – Испания (0:2).
Напомним, матч «Тун» – «Спартак» пройдет 8 августа на «Стокхорн Арене». Начало – 20:00 (мск).
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