Бывшей жене Глушакова отказали в возбуждении дело об угрозах В декабре прошлого года появилась аудиозапись, на которой Глушаков в грубой форме обращался к жене.

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МВД отказалось возбуждать уголовное дело в отношении полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова по поводу угроз в адрес его бывшей жены Дарьи. Об этом сообщил адвокат Сергей Чижиков, представляющий интересы Глушаковой.

«МВД вынесло отказ в возбуждении уголовного дела об угрозах в адрес жены в отношении Глушакова», – приводит Sport24.ru слова Чижикова.

Напомним, в декабре прошлого года в сети была распространена аудиозапись, на которой Глушаков в грубой форме с использованием нецензурной лексики обращался к жене.

Бракоразводный процесс Глушаковых продолжался с осени. Официально пара развелась 16 июля этого года.

Добавим, что после перехода в «Ахмат» Глушаков не провел за новую команду ни одного матча.