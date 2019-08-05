Петр Авен: Нельзя взять «Спартак», это не игрушка В 2014 году Авен вел переговоры с Федуном о покупке «Спартака».

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Болельщик «Спартака», банкир Петр Авен высказался о том, при каком условии может приобрести клуб.

«Я вошел бы в эту историю, если бы понимал, что могу гарантировать стабильное финансирование, – сказал Авен в программе Нобеля Арустамяна «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер». – Сначала надо создать эндаумент на 1 млрд долларов, когда 50-100 млн в долларах в год можешь зарабатывать.

Если бы я понимал, что это можно сделать, я бы пошел, но это гигантская ответственность. Нельзя взять «Спартак», это не игрушка».

Напомним, ранее Авен подтвердил, что в 2014 году вел переговоры с Федуном о приобретении клуба.

Федун стал владельцем «Спартака» в 2003 году. За 16 лет клуб завоевал два титула – в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В 2014 году у клуба впервые появился свой стадион – «Открытие Арена».