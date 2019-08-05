«Велес», «Интер» и «Рязань» сыграют в 1/32 финала Кубка России

Завершились три матча 1/64 финала Кубка России.
В следующую стадию вышли «Велес», черкесский «Интер» и «Рязань», которые сыграют с «Торпедо», «Чайкой» и «Чертаново» соответственно.
Кубок России
1/64 финала
«Велес» (Москва) – «Красный СГАФКСТ» – 2:1 (0:0)
«Зоркий» (Красногорск) – «Рязань» – 1:3 (0:2)
Удаление: Иванков, 22 (З).
«Спартак-Нальчик» – «Интер» (Черкесск) – 0:1 (0:1)
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