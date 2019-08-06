Форвард «Бока Хуниорс» Бенедетто перешел в «Марсель»

От Чалова до Гончаренко. Все герои 4-го тура «Советский спорт» рассказывает о людях, которые наиболее ярко проявили себя в 4-м туре РПЛ.

Владимир Левитин: Безбородов ошибся в пользу «Спартака», Еськов – в пользу «Зенита» Арбитр всесоюзной категории прокомментировал работу судей в четвертом туре РПЛ.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Подколы Дзюбы и Чалов в стиле Панова. Чем запомнился 4-й тур «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях прошедшего тура РПЛ.

Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и Уильямс В четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Сложный выбор между Сорокиным и Метсолой. Топ-5 голкиперов лиги Финн и россиянин еще год будут лучшими вратарями КХЛ.

Шюррле – жадный, Малком – техничный. Разбор игры новичков «Спартака» и «Зенита» В минувшие выходные в РПЛ дебютировали два звездных новичка из Европы. У Шюррле было больше времени проявить себя, но намного сложнее задача.

Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерации В прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

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