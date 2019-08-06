Форвард «Бока Хуниорс» Бенедетто перешел в «Марсель» - Советский спорт
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06 августа 2019 10:40Футбол

Форвард «Бока Хуниорс» Бенедетто перешел в «Марсель»

Нападающий «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает пресс-служба «Марселя», контракт с 29-летний форвардом подписан до лета 2023 года.

По информации портала transfermarkt, стоимость перехода составила 14 миллионов евро.

Добавим, что Бенедетто выступал за «Боку Хуниорс» с лета 2016 года. За это время он провел 63 матча за аргентинскую команду во всех турнирах, записав на свой счет 39 забитых мячей и 11 голевых передач.

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