Форвард «Локомотива» Эдер перенес операцию Нападающий «Локомотива» Эдер перенес операцию в больнице РЖД после перелома пястной кости.

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Как сообщает пресс-служба железнодорожников, операция прошла успешно. В среду Эдера выпишут из больницы, после чего он приступит к реабилитации в расположении «Локомотива».

Через неделю нападающий начнет тренироваться в специальном ортезе, а через три недели должен вернуться на поле.

Также отмечается, что защитник Дмитрий Живоглядов, получивший травму в матче с ЦСКА, приступил к тренировкам в общей группе.