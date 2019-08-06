Форвард «Локомотива» Эдер перенес операцию

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, операция прошла успешно. В среду Эдера выпишут из больницы, после чего он приступит к реабилитации в расположении «Локомотива».
Через неделю нападающий начнет тренироваться в специальном ортезе, а через три недели должен вернуться на поле.
Также отмечается, что защитник Дмитрий Живоглядов, получивший травму в матче с ЦСКА, приступил к тренировкам в общей группе.
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