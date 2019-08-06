Талалаев признан лучшим тренером первенства ФНЛ в июле

Напомним, что «Химки» в июле одержали четыре победы в пяти встречах, переиграв по очереди «Луч» (5:2), «Авангард» (3:0), Текстильщик» (4:1) и «Енисей» (4:0). Еще матч подмосковная команды сыграла вничью с «Ротором» (1:1).
Добавим, что набрав в первых шести турах 14 очков, «Химки» возглавляют турнирную таблицу ФНЛ.
От Чалова до Гончаренко. Все герои 4-го тура«Советский спорт» рассказывает о людях, которые наиболее ярко проявили себя в 4-м туре РПЛ. Возвращение Войнова и новый Гусев для СКА. Топ-трансферы июля в КХЛ«Советский спорт» собрал главные переходы июля в Континентальной хоккейной лиге. «Авангард» проиграл два матча в Сочи. Но это ничего не значитУ команды Боба Хартли не задался старт на Sochi Hockey Open. Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье. Черчесов взглянул на дебют Глушакова. «Ахмат» обыграл «Оренбург»Экс-капитан «Спартака» дебютировал за «Ахмат» в победном матче против «Оренбурга» (2:1), а Деспотович забил один из красивейший мячей сезона. Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. Шарапова опять возвращается! На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати. Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе. «Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой. Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. Мы увидели «Локомотив» Мактавиша. Было интересноВ первом матче под руководством канадца Ярославль обыграл Омск. Евгений Ловчев: В «Спартаке» остались какие-то экскрементыНаш постоянный автор, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, по традиции подвел итоги очередного тура. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. «Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка. Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». Инновации – в детский в спорт. ФХР представит программу развития игроковВ России создана национальная программа подготовки хоккеистов всех возрастов. Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга. Премьеры Кудашова и Мактавиша. Главные интриги турнира в Сочи3 августа в столице Олимпиады 2014 года стартует главный предсезонный турнир КХЛ. Гус Тил: Хотел играть в топ-клубе, а «Спартак» как раз таковым являетсяГолландский новичок «Спартака» дал интервью клубной пресс-службе. Владимир Левитин: Безбородов ошибся в пользу «Спартака», Еськов – в пользу «Зенита»Арбитр всесоюзной категории прокомментировал работу судей в четвертом туре РПЛ. Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма. Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева. Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов. Вячеслав Петкун: Не понимаю, почему Малком – чернокожий, а Эрнани – нетФронтмен знаменитой питерской рок-группы «Танцы Минус» по следам четвертого тура высказался о Малкоме, фанатах, омоновцах и агрессивной политике «Зенита» на трансферном рынке. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.