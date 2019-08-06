Талалаев признан лучшим тренером первенства ФНЛ в июле

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Возвращение Войнова и новый Гусев для СКА. Топ-трансферы июля в КХЛ «Советский спорт» собрал главные переходы июля в Континентальной хоккейной лиге.

«Авангард» проиграл два матча в Сочи. Но это ничего не значит У команды Боба Хартли не задался старт на Sochi Hockey Open.

Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутера Сможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.

Черчесов взглянул на дебют Глушакова. «Ахмат» обыграл «Оренбург» Экс-капитан «Спартака» дебютировал за «Ахмат» в победном матче против «Оренбурга» (2:1), а Деспотович забил один из красивейший мячей сезона.

Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.

Шарапова опять возвращается! На следующей неделе Мария проведет новый турнир Снявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.

Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики «Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.

«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом Медведевым Даниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.

Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпиона Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.

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Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем? Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.

Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.