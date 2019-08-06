Талалаев признан лучшим тренером первенства ФНЛ в июле - Советский спорт
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06 августа 2019 13:46Футбол

Талалаев признан лучшим тренером первенства ФНЛ в июле

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев стал лучшим тренером первенства Футбольной Национальной Лиги в июле.

Напомним, что «Химки» в июле одержали четыре победы в пяти встречах, переиграв по очереди «Луч» (5:2), «Авангард» (3:0), Текстильщик» (4:1) и «Енисей» (4:0). Еще матч подмосковная команды сыграла вничью с «Ротором» (1:1).

Добавим, что набрав в первых шести турах 14 очков, «Химки» возглавляют турнирную таблицу ФНЛ.

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