Арестован напавший на омоновца в Санкт-Петербурге болельщик

Суд арестовал одного из двух болельщиков, которые травмировали сотрудника ОМОН в перерыве футбольного матча между «Зенитом» и «Краснодаром».
«В настоящее время судом по ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение», – говорится в сообщении Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.
Ранее полицейские задержали двух подозреваемых – людей 1991 и 1994 года рождения.
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