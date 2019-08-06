«Аякс» сыграл вничью с ПАОКом. Промес остался в запасе

Завершились две встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
АПОЭЛ на своем поле уступил «Карабаху» – 1:2, а ПАОК дома сыграл вничью с «Аяксом» – 2:2. В составе греческого клуба 79 минут отыграл экс-нападающий «Ахмата» Лео Жаба. Бывший форвард «Спартака» Квинси Промес остался на скамейке запасных «Аякса».
Отметим, что болельщики ПАОКа вывесили провокационный баннер против Македонии.
Ответные встречи пройдут 13 августа.
Лига чемпионов
Третий квалификационный раунд
Первые матчи
АПОЭЛ (Кипр) – «Карабах» (Азербайджан) – 1:2 (0:0)
Голы: Эмрели, 54 (0:1); Гейе, 69 (0:2); Меркис, 90+5 (1:2).
ПАОК (Греция) – «Аякс» (Голландия) — 2:2 (2:1)
Голы: Зиеш, 10 (0:1); Акпом, 32 (1:1); Матос, 39 (2:1); Хунтелар, 57 (2:2).
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