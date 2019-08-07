Форлан завершил карьеру

Бывший форвард сборной Уругвая Диего Форлан объявил о завершении карьеры, сообщает BBC.
Уроженец Монтевидео начал профессиональную карьеру в Аргентине, где играл за «Индепендьенте». В 2002 году Форлан переехал в Европу, подписав контракт с «Манчестер Юнайтед». Также в его карьере были «Вильярреал», «Атлетико», «Интер», «Интернасьонал» (Бразилия), «Сересо Осака» (Япония), «Пеньяроль» (Уругвай), «Мумбаи Сити» (Индия) и «Китчи» (Гонконг).
Форлан стал чемпионом Англии (2003), Уругвая (2016) и Гонконга (2018). Также он побеждал в Кубке Англии (2004), Суперкубке Англии (2003), Кубке Интертото (2004), Лиге Европы (2010) и Суперкубке УЕФА (2010).
За сборную Уругвая Форлан провел 112 матчей и забил 36 голов.
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