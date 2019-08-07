ЦСКА интересуется форвардом «Флуминенсе» Педро Абреу В Бразилии хотят получить за игрока 15 миллионов евро.

Форвард «Флуминенсе» Педро Абреу заинтересовал ЦСКА, сообщает globoesporte.com.

Пока бразильский клуб не получил ни одного предложения по 22-летнему нападающему, однако не исключено, что они появятся ближе к концу августа, поскольку возможность приобретения игрока также рассматривает «Фиорентина». «Флуминенсе» рассчитывает заработать на трансфере Педро 15 миллионов евро.

Отметим, что концовку прошлого сезона форвард пропустил из-за разрыва связок колена. Всего на его счету 20 голов и три результативные передачи в 57 матчах за «трехцветных».

В июне этого года Педро провел два товарищеских матча за сборную Бразилии, составленную из игроков до 23 лет.