ЦСКА интересуется форвардом «Флуминенсе» Педро Абреу

Форвард «Флуминенсе» Педро Абреу заинтересовал ЦСКА, сообщает globoesporte.com.
Пока бразильский клуб не получил ни одного предложения по 22-летнему нападающему, однако не исключено, что они появятся ближе к концу августа, поскольку возможность приобретения игрока также рассматривает «Фиорентина». «Флуминенсе» рассчитывает заработать на трансфере Педро 15 миллионов евро.
Отметим, что концовку прошлого сезона форвард пропустил из-за разрыва связок колена. Всего на его счету 20 голов и три результативные передачи в 57 матчах за «трехцветных».
В июне этого года Педро провел два товарищеских матча за сборную Бразилии, составленную из игроков до 23 лет.
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