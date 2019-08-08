Эррера пропустит три-четыре недели из-за травмы икроножной мышцы Испанец перешел в «ПСЖ» из «Манчестер Юнайтед» нынешним летом.

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера получил травму икроножной мышцы, сообщает официальный твиттер чемпионов Франции.

29-летний испанец травмировался в конце утренней тренировки команды в среду. Возвращение Эрреры в общую группу можно ожидать через три-четыре недели в зависимости от хода восстановления.

📍@AnderHerrera injured his left calf this morning at the end of training.



He will resume training with the group in three to four weeks depending on the evolution of his injury. — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 7, 2019

Напомним, после пяти сезонов в «Манчестер Юнайтед» Эррера покинул клуб и в качестве свободного агента подписал пятилетний контракт с «ПСЖ».

3 августа Эррера дебютировал за команду в матче за Суперкубок Франции с «Ренном» (2:1) и провел на поле 61 минуту.

Добавим, что 11 августа в первом туре лиги 1 «ПСЖ» сыграет с «Нимом» на «Парк де Пренс».