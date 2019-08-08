Эррера пропустит три-четыре недели из-за травмы икроножной мышцы - Советский спорт
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08 августа 2019 11:05ФутболЛипкин Антон

Эррера пропустит три-четыре недели из-за травмы икроножной мышцы

Испанец перешел в «ПСЖ» из «Манчестер Юнайтед» нынешним летом.

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера получил травму икроножной мышцы, сообщает официальный твиттер чемпионов Франции.

29-летний испанец травмировался в конце утренней тренировки команды в среду. Возвращение Эрреры в общую группу можно ожидать через три-четыре недели в зависимости от хода восстановления.

Напомним, после пяти сезонов в «Манчестер Юнайтед» Эррера покинул клуб и в качестве свободного агента подписал пятилетний контракт с «ПСЖ».

3 августа Эррера дебютировал за команду в матче за Суперкубок Франции с «Ренном» (2:1) и провел на поле 61 минуту.

Добавим, что 11 августа в первом туре лиги 1 «ПСЖ» сыграет с «Нимом» на «Парк де Пренс».

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