Марек Сухи: «Спартак» должен проходить «Тун»

Защитник «Аугсбурга» Марек Сухи, долгое время выступавший в Швейцарии, высказался о «Туне», с которым «Спартак» сыграет в четверг в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
«Они представляют собой мощную организованную команду, которая много бегает и отлично обороняется, – приводят «Известия» слова 31-летнего чеха. – «Тун» пытается играть в агрессивный футбол. Считаю, что по мастерству «Спартак» сильнее своего соперника и должен проходить в следующую стадию турнира».
Напомним, Сухи выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 годы, после чего провел пять с половиной лет в «Базеле», а в прошлом месяце перешел в «Аугсбург».
В прошлом сезоне соперник «Спартака» завершил чемпионат Швейцарии на четвертом месте и дошел до финала Кубка страны, где проиграл «Базелю».
Матч «Тун» – «Спартак» пройдет 8 августа на «Арене Тун». Начало игры – 20:00 (мск).
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