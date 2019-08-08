«Реал» готов предложить Неймару пятилетний контракт и 25 миллионов евро за сезон

По информации Goal.com, президент Флорентино Перес готов вступить в переговоры с чемпионами Лиги 1 и подать официальную заявку о покупке бразильского форварда.
Как сообщается, первоначальная сумма за трансфер бразильца составит более 100 миллионов евро, а самому Неймару будет предложен пятилетний контракт с зарплатой в 25 миллионов евро за сезон.
Как отмечает издание со ссылкой на свои собственные источники, существует вероятность того, что в сделку будет включен полузащитник испанского клуба Лука Модрич.
Ранее стало известно, что «Барселона» вряд ли сможет рассчитывать на переход бразильского нападающего, после того как провалилась сделка по переходу хавбека Филиппе Коутиньо на правах аренды в «Тоттенхэм».
Добавим, что Неймар рассчитывал этим летом вернуться в «Барселону» после двух лет во Франции.
В августе 2017 года «ПСЖ» выкупил 27-летнего форварда, заплатив каталонцам сумму отступных в размере 222 миллионов евро. С тех пор бразилец провел 58 матчей за «парижан» во всех турнирах и записал на свой счет 51 забитый мяч и 29 голевых передач.
Действующий контракт Неймара с клубом рассчитан до 2022 года, а стоимость оценивается порталом transfermarkt в 180 миллионов евро.
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