Владислав Сарвелли: Ничего не знаю об интересе «Локомотива» - Советский спорт
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08 августа 2019 18:31Футбол

Владислав Сарвелли: Ничего не знаю об интересе «Локомотива»

Нападающий «Чертаново» Владислав Сарвелли прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Локомотива».

- Я ничего об этом не знаю.

- То есть с вами никто из «Локомотива» не связывался?
- Нет.

- А если бы такой вариант появился, он был бы вам интересен?
- Не хотел бы говорить на эту тему, - передает слова форварда «Евро-футбол.ру».

Добавим, что 21-летний центральный нападающий является воспитанником академии «Чертаново». За основную команду Сарвелли стал выступать с июля 2014 года. С тех пор он провел 51 встречу за «Чертаново» во всех турнирах, записав на свой счет 14 забитых мячей и 17 голевых передач.

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