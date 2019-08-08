Владислав Сарвелли: Ничего не знаю об интересе «Локомотива»

- Я ничего об этом не знаю.
- То есть с вами никто из «Локомотива» не связывался?
- Нет.
- А если бы такой вариант появился, он был бы вам интересен?
- Не хотел бы говорить на эту тему, - передает слова форварда «Евро-футбол.ру».
Добавим, что 21-летний центральный нападающий является воспитанником академии «Чертаново». За основную команду Сарвелли стал выступать с июля 2014 года. С тех пор он провел 51 встречу за «Чертаново» во всех турнирах, записав на свой счет 14 забитых мячей и 17 голевых передач.
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