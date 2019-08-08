Дринкуотер на правах аренды перешел из «Челси» в «Бернли»

Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, арендное соглашение рассчитано до января 2020 года.
Напомним, что Дринкуотер перешел в «Челси» из «Лестера» летом 2017 года за 37,9 миллиона евро. С тех пор центральный полузащитник провел за лондонский клуб 23 встрчеи, записав на свой счет один забитый мяч.
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