«Тун» – «Спартак». Видео голов - Советский спорт
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08 августа 2019 20:49ФутболАбушкин Руслан

«Тун» – «Спартак». Видео голов

В эти минуты в Швейцарии проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Туном» и «Спартаком».

«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов матча.

1:0 – ПОНСЕ, 22

2:0 – БАКАЕВ, 29

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