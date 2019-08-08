Олег Кононов: Победа была непростой. Это видно по счету - Советский спорт
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08 августа 2019 22:37Футбол

Олег Кононов: Победа была непростой. Это видно по счету

Встреча прошла в Швейцарии.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов дал комментарий после победы над «Туном» (3:2) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Победа была непростой. Это видно по счету. Мы предполагали, что соперник будет играть в такой футбол.

В первом тайме нам удалось их нейтрализовать их, прежде всего, опасную фланговую игру. Во втором тайме мы пропустили, но удалось победить. Следующий матч в Москве все решит», – цитирует Кононова Sport24.ru.

Ответный поединок команд состоится 15 августа и пройдет на «Открытие Арене».

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