Гус Тил: Расстроен, что не смог сыграть с «Туном» - Советский спорт
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08 августа 2019 23:23ФутболГичунцев Артур

Гус Тил: Расстроен, что не смог сыграть с «Туном»

Встреча прошла в Швейцарии.

Хавбек московского «Спартака» Гус Тил высказался после победы над «Туном» (3:2) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Первый тайм был хорошим. Что касается второго тайма, пропускать два гола за 10 минут, конечно, над этим надо работать. Есть гандикап, дома нас устраивает ничья. Будем играть дальше.

Расстроен, что не смог сыграть. В воскресенье смогу сыграть, поэтому готовлюсь к предстоящему матчу», – цитирует голландца «Матч ТВ».

21-летний Тил перебрался в «Спартак» на прошлой неделе. Он воспитанник академии «Алкмара». На его счету 96 матчей за голландский клуб, в которых он записал на свой счет 28 забитых мячей и 11 голевых передач.

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