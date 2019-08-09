Валерий Гладилин – о матче с «Туном»: «Спартак» выбрал правильную тактику Встреча прошла в Швейцарии.

Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался после победы над «Туном» (3:2) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Добытый результат психологически хорош. Соперник, как мы увидели, обученный, поэтому «Спартаку» пришлось приложить много усилий. А в конце вообще максимум усилий, чтобы удержать победу.

В первом тайме все складывалось хорошо, наша команда выбрала правильную тактику, закрылась и два раза поймала «Тун» на переходах» – цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Ответный поединок команд состоится 15 августа и пройдет на «Открытие Арене».