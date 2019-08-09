Андре Шюррле: Счастлив отдать первый голевой пас за «Спартак» - Советский спорт
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09 августа 2019 01:09ФутболГичунцев Артур

Андре Шюррле: Счастлив отдать первый голевой пас за «Спартак»

Немецкий футболист был арендован у дортмундской «Боруссии».

Хавбек московского «Спартака» Андре Шюррле поделился эмоциями после победы над «Туном» (3:2) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Отличная победа. Я счастлив отдать первый голевой пас за красно-белых. Увидимся в воскресенье», – написал немец в своем Instagram.

Напомним, этот матч полузащитник начал на скамейке запасных и вышел в середине второго тайма. Он заработал пенальти, однако, не сумел реализовать стандарт, после чего помог Зелимхану Бакаеву забить победный гол.

Добавим, что ответный поединок команд состоится 15 августа и пройдет на «Открытие Арене».

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