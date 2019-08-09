Андрей Червиченко: Бакаев спас Кононова «Спартак» победил «Тун» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча с «Туном» (3:2) на «Арене Тун» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

«Прекрасно проявил себя (Зелимхан) Бакаев, просто умница, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Червиченко. – Положил два мяча.

Я думаю, что он спас (Олега) Кононова, потому что если бы команда ограничилась одним мячом и получила два во втором тайме – тогда все».

Напомним, после первого тайма «Спартак» вел со счетом 2:0, но позволил сопернику отыграться, однако в итоге вырвал победу. Первый гол забил аргентинец Эсекиэль Понсе, еще два мяча на счету полузащитника Зелимхана Бакаева.

Ответный матч пройдет 15 августа на «Открытие Арене» в Москве.