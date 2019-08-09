Роман Павлюченко: С выходом Шюррле «Спартак» стал атаковать умнее - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 августа 2019 09:47ФутболЛипкин Антон

Роман Павлюченко: С выходом Шюррле «Спартак» стал атаковать умнее

«Спартак» победил «Тун» в квалификации Лиги Европы.

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко высказался об игре красно-белых в матче с «Туном» (3:2) на «Арене Тун» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

«Когда Шюррле вышел в игре с «Туном» во втором тайме, то команда стал умнее действовать в атаке, – приводит ТАСС слова Павлюченко. – Видно, что немец – это футболист высокого уровня, он очень хорош. Мне еще понравился Бакаев, очень хорошо выглядел».

Напомним, «Спартак» забил в первом тайме два гола, а после перерыва позволил сопернику сравнять счет, однако все же вырвал победу благодаря второму в матче голу полузащитника Зелимхана Бакаева, которому ассистировал вышедший на замену Андре Шюррле. Перед этим немец не реализовал пенальти.

Ответный матч пройдет 15 августа на «Открытие Арене» в Москве.

28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
08/08 11:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 5-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
06/08 19:00Хоккей
Россия уничтожила США на Кубке Глинки. Теперь досталось шведамЮниорская сборная круто стартовала на самом престижном турнире.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
08/08 22:00Футбол
«Спартак»: Бакаев в роли Гетце, Шюррле исправился. «Тун» повержен«Спартак» стартовал в Лиге Европы с валидольной выездной победы над швейцарским «Туном».
08/08 23:30Футбол
Олег Кононов: Мы строим новый коллектив. Затем уже будем работать над игройПресс-конференция главного тренера «Спартака» после гостевой победы над швейцарским «Туном» в квалификации Лиги Европы.
06/08 22:00Хоккей
«Ссадина на носу? Ребята хорошо встретили!» ЦСКА выиграл первый матч межсезоньяЧемпионы России снова вышли на лед и победили в первом матче межсезонья.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
05/08 20:00Теннис
Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
08/08 12:30Хоккей
Россия идет за первым Кубком Глинки с 1995 года. Впереди финныЮниорская сборная России без поражений прошла групповой этап.
26/07 17:00Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
07/08 23:00Хоккей
Фетисов может спать спокойно. Клуб защитников-бомбардиров имени «братьев Губовых»На днях о завершении карьеры объявил лучший защитник-голеадор КХЛ Кевин Даллмэн. Всего 9 точных выстрелов не хватило канадцу, чтобы повторить вечный рекорд Вячеслава Фетисова – 153 шайбы в чемпионатах страны. Первым 100 голов забил Николай Сологубов. В четверг исполняется 95 лет со дня его рождения.
08/08 21:00Футбол
«Старый добрый бардак». Лучшие твиты по матчу «Тун» – «Спартак»В четверг в Швейцарии прошел первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Туном» и «Спартаком» (2:3).
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
08/08 10:00Футбол
Александр Панов: Понсе нужен гол в ворота «Туна». С передачи ШюррлеБывший форвард «Зенита» и швейцарской «Лозанны», а теперь болельщик «Спартака» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Туна» и мнением о перестройке в клубе.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
09/08 09:00Хоккей
Оставаться Овечкину в гнилом коллективе – бессмысленноОбозреватель «Советского спорта» считает, что Александру Великому следует покинуть «Вашингтон».
07/08 19:30Хоккей
В КХЛ круто стартовали летние турниры. Знарок выиграл первый турнирСвои первые предсезонные матчи с новыми командами провели Дмитрий Квартальнов и Олег Знарок.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
09/08 08:21Футбол
Валерий Рейнгольд: Мирзов, Джано и Гулиев сыграли с «Туном» безобразноБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд остался недоволен игрой красно-белых в матче в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна» (3:2).
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
Новости
10:24 Футбол Коноплянка близок к переходу в «Бешикташ»
10:01 Хоккей Максим Сушинский: На позицию легионера ищем центрального нападающего
09:47 Футбол Роман Павлюченко: С выходом Шюррле «Спартак» стал атаковать умнее
09:36 Футбол Шарль Каборе: Надеюсь, «Динамо» покажет хороший результат в матче с «Зенитом»
09:13 Футбол Андрей Червиченко: Бакаев спас Кононова
07:33 Теннис Александрова проиграла Уильямс, Кузнецова – Халеп
01:57 Футбол Шаронов отказался обсуждать возможный трансфер Мельгарехо
01:41 Теннис Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Монреале, где сыграет против Зверева
01:24 Футбол Агент Джорджевича сообщил о скором переходе в «Локомотив»
01:09 Футбол Андре Шюррле: Счастлив отдать первый голевой пас за «Спартак»
00:49 Футбол Валерий Гладилин – о матче с «Туном»: «Спартак» выбрал правильную тактику
00:37 Футбол Ивоби перешел в «Эвертон»
00:11 Футбол Нобель Арустамян: «Спартак» ведет переговоры с топ-игроком из Франции
23:52 Футбол Главный тренер «Туна»: Я разочарован, мы подарили моменты «Спартаку»
23:41 Теннис Медведев обыграл Гарина и поспорит с Тимом за полуфинал турнира в Монреале
23:23 Футбол Гус Тил: Расстроен, что не смог сыграть с «Туном»
23:03 Футбол Зелимхан Бакаев – о голах «Туна»: Главное, что «Спартак» додавил и выиграл матч
22:37 Футбол Олег Кононов: Победа была непростой. Это видно по счету
22:18 Футбол «Челси» объявил о переходе Луиза в лондонский «Арсенал»
21:51 Футбол «Спартак» обыграл «Тун» благодаря дублю Бакаева и голу Понсе
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика