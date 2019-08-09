Роман Павлюченко: С выходом Шюррле «Спартак» стал атаковать умнее «Спартак» победил «Тун» в квалификации Лиги Европы.

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко высказался об игре красно-белых в матче с «Туном» (3:2) на «Арене Тун» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

«Когда Шюррле вышел в игре с «Туном» во втором тайме, то команда стал умнее действовать в атаке, – приводит ТАСС слова Павлюченко. – Видно, что немец – это футболист высокого уровня, он очень хорош. Мне еще понравился Бакаев, очень хорошо выглядел».

Напомним, «Спартак» забил в первом тайме два гола, а после перерыва позволил сопернику сравнять счет, однако все же вырвал победу благодаря второму в матче голу полузащитника Зелимхана Бакаева, которому ассистировал вышедший на замену Андре Шюррле. Перед этим немец не реализовал пенальти.

Ответный матч пройдет 15 августа на «Открытие Арене» в Москве.