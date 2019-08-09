Назаров спел в честь победы «Спартака» над «Туном» (видео) «Спартак» победил в Швейцарии в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

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Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров записал песню в честь победы над «Туном» (3:2) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

«По Туну, по упрямому Туну,

Где из пластмассы изумрудный газон.

Вы натянули душ болельщицких струны,

Я сердцем слышу их тугой перезвон.

Вы отчаянно бились, до последнего вздоха,

Отступив – выпрямлялись, как былинный «Спартак».

Если Шюррле промазал – это даже неплохо,

Значит, будет усердно исправлять свой косяк.

По Туну, по настырному Туну,

Что затерялся в невысоких горах.

Мы научились брать за жабры фортуну

И начинаем побеждать на зубах».

Посмотреть эту публикацию в Instagram #фксм Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 8 Авг 2019 в 3:43 PDT

Напомним, в четверг «Спартак» обыграл в гостях «Тун» благодаря голу аргентинца Эсекиэля Понсе и дублю полузащитника Зелимхана Бакаева.

Ответный матч пройдет 15 августа на «Открытие Арене» в Москве.