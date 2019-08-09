Спортивный директор «Туна»: Результат матча со «Спартаком» не очень хороший для нас, игра была лучше

Спортивный директор «Туна» Андрес Гербер подвел итоги первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы со «Спартаком» (2:3) на «Арене Тун».
«Результат не очень хороший для нас, игра была лучше, – приводит ТАСС слова Гербера. – Мы слишком легко пропустили два мяча, для нас было непросто принять это.
С другой стороны, у нас были моменты для того, чтобы забить – мы создавали моменты».
Напомним, в первом тайме «Тун» пропустил два гола, но после перерыва отыгрался благодаря точным ударам Ниаса Хефти и Симоне Раппа. Однако оформивший дубль полузащитник Зелимхан Бакаев принес «Спартаку» победу.
Ответный матч пройдет 15 августа на «Открытие Арене» в Москве.
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