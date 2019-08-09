Спортивный директор «Туна»: Результат матча со «Спартаком» не очень хороший для нас, игра была лучше «Тун» проиграл дома «Спартаку» в первом матче квалификации Лиги Европы.

Спортивный директор «Туна» Андрес Гербер подвел итоги первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы со «Спартаком» (2:3) на «Арене Тун».

«Результат не очень хороший для нас, игра была лучше, – приводит ТАСС слова Гербера. – Мы слишком легко пропустили два мяча, для нас было непросто принять это.

С другой стороны, у нас были моменты для того, чтобы забить – мы создавали моменты».

Напомним, в первом тайме «Тун» пропустил два гола, но после перерыва отыгрался благодаря точным ударам Ниаса Хефти и Симоне Раппа. Однако оформивший дубль полузащитник Зелимхан Бакаев принес «Спартаку» победу.

Ответный матч пройдет 15 августа на «Открытие Арене» в Москве.