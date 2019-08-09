Иван Сергеев: В ФНЛ некоторые команды закрываются, особенно если забьют первыми - Советский спорт
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09 августа 2019 13:07ФутболЛипкин Антон

Иван Сергеев: В ФНЛ некоторые команды закрываются, особенно если забьют первыми

Форвард «Торпедо» забил четыре гола в шести турах.

Форвард «Торпедо» Иван Сергеев высказался о том, в каком стиле играют в ФНЛ.

«В ФНЛ некоторые команды тоже закрываются, особенно если забивают первыми, – приводит «Собеседник» слова 24-летнего нападающего. – Восемь человек ставят сзади, два нападающих впереди – и все.

Та же «Мордовия» особо ничего и не показала, мы их полностью переиграли, доминировали весь матч. Просто пропустили два нелепых гола».

Напомним, Сергеев забил четыре гола в шести стартовых матчах и делит первое место в списке бомбардиров с Амуром Калмыковым, Саидом Алиевым и Денисом Макаровым.

«Торпедо» с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

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