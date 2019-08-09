Иван Сергеев: В ФНЛ некоторые команды закрываются, особенно если забьют первыми

Форвард «Торпедо» Иван Сергеев высказался о том, в каком стиле играют в ФНЛ.
«В ФНЛ некоторые команды тоже закрываются, особенно если забивают первыми, – приводит «Собеседник» слова 24-летнего нападающего. – Восемь человек ставят сзади, два нападающих впереди – и все.
Та же «Мордовия» особо ничего и не показала, мы их полностью переиграли, доминировали весь матч. Просто пропустили два нелепых гола».
Напомним, Сергеев забил четыре гола в шести стартовых матчах и делит первое место в списке бомбардиров с Амуром Калмыковым, Саидом Алиевым и Денисом Макаровым.
«Торпедо» с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице.
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой. Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. В КХЛ круто стартовали летние турниры. Знарок выиграл первый турнирСвои первые предсезонные матчи с новыми командами провели Дмитрий Квартальнов и Олег Знарок. Россия уничтожила США на Кубке Глинки. Теперь досталось шведамЮниорская сборная круто стартовала на самом престижном турнире. Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье. Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет. Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма. «Блины с икрой уже попробовал. Теперь жду встречи со звездами КХЛ»Ворота «Адмирала» в этом сезоне будет защищать чемпион мира. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. «Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе. Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессиюТретья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта». Гиорги Лория: Спайич оказал Сафонову медвежью услугуОпытный грузинский голкипер, выступавший в РПЛ за «Крылья Советов» и «Анжи», поделился мнением о первом матче «Краснодара» в Лиге чемпионов и, в частности, об эпизоде с решающим голом «Порту». Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто. Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе. Задачка для Крикунова. «Динамо» нужно найти баланс в составеА также заменить ушедшего Дмитрия Кагарлицкого. Дайте шанс Никулину и Гуськову. Только они могут побить рекорд ФетисоваОбозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о защитниках-бомбардирах. Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Фетисов может спать спокойно. Клуб защитников-бомбардиров имени «братьев Губовых»На днях о завершении карьеры объявил лучший защитник-голеадор КХЛ Кевин Даллмэн. Всего 9 точных выстрелов не хватило канадцу, чтобы повторить вечный рекорд Вячеслава Фетисова – 153 шайбы в чемпионатах страны. Первым 100 голов забил Николай Сологубов. В четверг исполняется 95 лет со дня его рождения. Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. Суетиться Овечкину не надо – НХЛ на Олимпиаду-2022 поедетНаши обозреватели спорят на тему, стоит ли Овечкину через два года уходить из «Вашингтона». Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.