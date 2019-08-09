«Бавария» договорилась об аренде Перишича

Этим летом хавбек миланского «Интера» Иван Перишич вернется в немецкую бундеслигу, где он выступал за «Боруссию» Дортмунд.
По информации источника, хорватский футболист близок к переходу в «Баварию» на правах аренды до конца сезона-2019/20.
Ранее сообщалось, что 30-летний игрок ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед».
В минувшем сезоне Серии А хавбек отыграл за «нерадзурри» 34 матча, забил 8 голов и отдал 4 голевых передачи.
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