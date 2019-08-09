«Бавария» договорилась об аренде Перишича - Советский спорт
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09 августа 2019 13:36ФутболГичунцев Артур

«Бавария» договорилась об аренде Перишича

Такой информацией располагает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Этим летом хавбек миланского «Интера» Иван Перишич вернется в немецкую бундеслигу, где он выступал за «Боруссию» Дортмунд.

По информации источника, хорватский футболист близок к переходу в «Баварию» на правах аренды до конца сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что 30-летний игрок ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Серии А хавбек отыграл за «нерадзурри» 34 матча, забил 8 голов и отдал 4 голевых передачи.

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