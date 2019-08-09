Швед Панджич назначен на матч «Спартак» – «Тун»

Шведский арбитр Боян Панджич назначен на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» – «Тун», сообщает официальный сайт красно-белых.
В бригаду Панджича также вошли ассистенты Йоаким Амри Нильссон и Даниэль Густавссон, а также четвертый судья Каспар Шеберг.
37-летний Панджич работал на одном матче с участием российской команды. 17 июля 2014 года он обслуживал игру второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Силламяэ Калевом» (Эстония) и «Краснодаром» (0:4), которым тогда руководил нынешний главный тренер «Спартака» Олег Кононов.
Напомним, матч «Спартак» – «Тун» пройдет 15 августа на «Открытие Арене» в Москве. Начало – 19:45 (мск).
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