Второй раз в истории АПЛ первый гол в сезоне был забит в свои ворота

Счет в этой встрече, которая проходит на стадионе «Энфилд» был открыт на 7-й минуте: мяч в собственные ворота срезал защитник «Норвича» Грант Хэнли.
Отметим, что за всю историю премьер-лиги это лишь второй раз, когда в стартовом матче сезона первый гол был забит в свои ворота.
Первым отличился со знаком минус защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер на 22-й минуте встречи с «Манчестер Юнайтед» (0:1) в первом туре сезона-2015/16.
Добавим, что на данный момент завершился первый тайм встречи, счет в матче – 4:0 в пользу «Ливерпуля».
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