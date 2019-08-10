«Боруссия» из Менхенгладбаха взяла верх над «Зандхаузеном» в Кубке Германии

Единственный мяч забил на 19-й минуте Маркус Тюрам.
Ранее в 1/16 финала турнира пробились дортмундская «Боруссия» и «Нюрнберг».
Добавим, что жеребьевка 1/16 финала Кубка Германии состоится 18 августа.
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