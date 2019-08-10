«Боруссия» из Менхенгладбаха взяла верх над «Зандхаузеном» в Кубке Германии - Советский спорт
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10 августа 2019 01:34Футбол

«Боруссия» из Менхенгладбаха взяла верх над «Зандхаузеном» в Кубке Германии

Футболисты «Боруссии» из Менхенгладбаха на выезде обыграли «Зандхаузен» в матче 1/32 финала Кубка Германии со счетом 1:0.

Единственный мяч забил на 19-й минуте Маркус Тюрам.

Ранее в 1/16 финала турнира пробились дортмундская «Боруссия» и «Нюрнберг».

Добавим, что жеребьевка 1/16 финала Кубка Германии состоится 18 августа.

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