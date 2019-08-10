Джо Гомес: У нас не было никакой недооценки «Норвича»

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес оценил игру команды в матче первого тура премьер-лиги с «Норвичем» (4:1) на стадионе «Энфилд».
«У нас не было никакой недооценки, – приводит BBC слова 22-летнего игрока. – Мы знали, что они приехали сюда играть в футбол. Тренер предупреждал нас об этом. И несколько раз они оказывались у нас за спиной. Обидно, что пропустили, нужно вынести урок из этого и стать лучше.
Нам никто не говорил о том, кто будет играть с первых минут. Каждую неделю необходимо биться за свое место. Никому не гарантировано место в стартовом составе».
Отметим, что Гомес провел на поле все 90 минут на позиции центрального защитника.
Все четыре гола «Ливерпуль» забил в первом тайме, а после перерыва «Норвич» отыграл один мяч.
Теперь 14 августа «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в матче за Суперкубок Европы, а 17 августа проведет в гостях матч второго тура с «Саутгемптоном».
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