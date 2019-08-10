«СКА-Хабаровск» и «Чертаново» голов друг другу не забили Московская команда по-прежнему не потерпела ни одного поражения в сезоне.

«СКА-Хабаровск» и «Чертаново» сыграли вничью (0:0) в седьмом туре ФНЛ на стадионе имени Ленина в Хабаровске.

Таким образом, обе команды продлили свои беспроигрышные серии. «СКА-Хабаровск», до этого одержавший три победы подряд, не проигрывает уже четыре матча. А у московской команды вообще нет ни одного поражения в сезоне.

«Чертаново» набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на одно очко от «Торпедо». «СКА-Хабаровск» набрал 11 очков, сравнявшись со «Спартаком-2» и поднявшись на шестое место.

В следующем туре 14 августа «Чертаново» примет «Краснодар-2», а «СКА-Хабаровск» – «Мордовию».

ФНЛ

7-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Чертаново» (Москва) – 0:0