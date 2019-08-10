«Локомотив» хочет пригласить Рибери Француз может продолжить карьеру в России.

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери может перейти в «Локомотив», сообщает L’Equipe.

По информации источника, представители вице-чемпионов России связались с окружением 36-летнего француза для обсуждения возможности приглашения игрока.

Ранее сообщалось, что Рибери может продолжить карьеру на Ближнем Востоке, однако анонсированный трансфер с катарским клубом пока не состоялся. На этой неделе появилась информация о том, что на игрока претендует «ПСВ».

Напомним, по окончании прошлого сезона Рибери покинул «Баварию» после 12 лет в клубе. За это время он сыграл за команду в 425 матчах, забил 124 гола и сделал 182 результативные передачи.

В минувшем сезоне на его счету пять голов и 17 голевых передач в 32 матчах во всех турнирах.