Сергей Игнашевич: «Луч» заменил высокого нападающего и не знал, как вести атакующие действия

Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал матч седьмого тура ФНЛ с «Лучом» (1:0) на стадионе «Динамо» во Владивостоке.
«Матч разделился на два тайма, – приводит слова Игнашевича официальный сайт клуба. – Первый мы, к сожалению, проиграли, действовав против ветра… Во втором тайме было, конечно, попроще: соперник заменил высокого нападающего, после чего, как мне показалось, «Луч» не знал, как вести атакующие действия, игра для нас упростилась. Мы стали быстро выбегать в атаки, одна из которых закончилась результативным угловым».
Напомним, единственный мяч на 81-й минуте забил защитник Максим Шоркин, который впервые отличился в ФНЛ.
После этой победы «Торпедо» набрало 16 очков и единолично возглавило турнирную таблицу первенства. При этом по итогам тура черно-белых могут опередить «Химки» и «Томь».
В следующем туре 14 августа «Торпедо» примет «Авангард» в Москве, а «Луч» во Владивостоке сыграет с «Чайкой».
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