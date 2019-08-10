Кикнадзе – о переходе Рибери в «Локомотив»: До 2 сентября никаких комментариев - Советский спорт
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10 августа 2019 14:25Футбол

Кикнадзе – о переходе Рибери в «Локомотив»: До 2 сентября никаких комментариев

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о возможном переходе в команду французского полузащитника Франка Рибери.

– Где вы прочитали о том, что Рибери может перейти в «Локомотив»? Во французской прессе? Ничего себе. Вот это французская пресса дает. Что же еще там написано? До 2 сентября никаких комментариев, – приводит слова Кикнадзе Sport24.ru.

Ранее французское издание L’Equipe сообщило, что представители железнодорожников связались с окружением 36-летнего вингера, чтобы обсудить условия возможного перехода.

Напомним, по окончании прошлого сезона Рибери покинул «Баварию». В минувшем сезоне на его счету семь голов и четыре голевые передачи в 38 матчах во всех турнирах.

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