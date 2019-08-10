«Енисей» не смог на своем поле переиграть «Нефтехимик» - Советский спорт
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10 августа 2019 15:35Футбол

«Енисей» не смог на своем поле переиграть «Нефтехимик»

Футболисты «Енисея» сыграли вничью с «Нефтехимиком» в домашнем матче седьмого тура первенства Футбольной национальной лиги.

Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 2:2. В составе «Нефтехимика» голами отметились Мераби Уридия (17-я минута) и Денис Макаров (32). У «Енисея» отличились Александр Харитонов (35) и Арсен Хубулов (47, с пенальти).

После этого матча «Нефтехимик», набрав девять очков, расположился на девятой строчке в турнирной таблице ФНЛ, а «Енисей», имея в активе пять очков занимает 18-е место.

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