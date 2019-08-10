«Енисей» не смог на своем поле переиграть «Нефтехимик»

Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 2:2. В составе «Нефтехимика» голами отметились Мераби Уридия (17-я минута) и Денис Макаров (32). У «Енисея» отличились Александр Харитонов (35) и Арсен Хубулов (47, с пенальти).
После этого матча «Нефтехимик», набрав девять очков, расположился на девятой строчке в турнирной таблице ФНЛ, а «Енисей», имея в активе пять очков занимает 18-е место.
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