«Ротор» вырвал победу у «Томи» и вышел на первое место в ФНЛ Футболисты «Ротора» переиграли «Томь» в выездном матче 7-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил полузащитник волгоградской команды Мухаммад Султонов, реализовав пенальти на 83-й минуте.

После этой игры «Ротор» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице первенства. «Томь» с 14-ю очками идет на четвертом месте.

В следующем туре «Томь» на своем поле примет «Химки», а «Ротор» в тот же день сыграет в гостях с «Нефтехимиком».