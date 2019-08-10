«Ротор» вырвал победу у «Томи» и вышел на первое место в ФНЛ

Единственный гол в этой встрече забил полузащитник волгоградской команды Мухаммад Султонов, реализовав пенальти на 83-й минуте.
После этой игры «Ротор» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице первенства. «Томь» с 14-ю очками идет на четвертом месте.
В следующем туре «Томь» на своем поле примет «Химки», а «Ротор» в тот же день сыграет в гостях с «Нефтехимиком».
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