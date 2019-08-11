Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке Германии - Советский спорт
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11 августа 2019 11:42Футбол

Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке Германии

В субботу, 10 августа, в матче первого раунда Кубка Германии «Вердер» разгромил «Атлас Дельменхорст» со счетом 6:1.

В составе бременского клуба дублем отметился нападающий Клаудио Писарро, став самым возрастным игроком, которому удавалось забить два мяча в Кубке страны. На момент матча форварду было 40 лет 10 месяцев и 7 дней.

Напомним, что Писарро в июле сообщил, что предстоящий сезон станет последим в его игровой карьере. 40-летний перуанец выступает за клубы бундеслиги с 1999 года.

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