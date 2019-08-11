СМИ: Рибери отклонил предложение «Локомотива» Рибери не пойдет по стопам Лимы и Фарфана.

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Авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщил о нежелании известного полузащитника Франка Рибери переходить в российский клуб. Француз склоняется к переходу в «Фиорентину», утверждает источник. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Локомотива».

Рибери выступал за «Баварию» с 2007 по 2019 год. Вместе с мюнхенцами он выиграл 24 трофея.

Рибери – серебряный медалист чемпионата мира-2006.