«Сочи» – пятый клуб без забитых мячей в пяти турах - Советский спорт
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11 августа 2019 21:21ФутболКоноплев Александр

«Сочи» – пятый клуб без забитых мячей в пяти турах

Две игры до повторения антирекорда.

Новичок премьер-лиги «Сочи» в пяти турах чемпионата России-2019/20 не забил ни одного мяча.

Ранее подобная серия была у четырех клубов – у «Локомотива» в 1996 году (первый гол в восьмом туре), у «Уралана» в 1999 (первый гол в шестом туре), у ЦСКА в 2000-м (шесть игр без забитых мячей) и у «Амкара» в сезоне-2017/18 (пять «сухих» игр).

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