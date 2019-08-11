Виктор Гончаренко: У Сигурдссона, скорее всего, сложная травма

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о повреждении полузащитника армейцев Арнора Сигурдссона. Футболист вышел в стартовом составе и отыграл 27 минут в матче с «Сочи».
– Нас могут ломать, бить нос, а желтые карточки получаем мы. Что касается Сигурдссона, то там, скорее всего, сложная травма, а с Фёдором Чаловым все в порядке, – приводит слова Гончаренко «РИА Новости».
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