Зелимхан Бакаев: Играть с новичками «Спартака» – одно удовольствие - Советский спорт
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12 августа 2019 09:30ФутболЛипкин Антон

Зелимхан Бакаев: Играть с новичками «Спартака» – одно удовольствие

Полузащитник сделал второй дубль за неделю.

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после матча пятого тура премьер-лиги с «Ахматом» (3:1) на «Ахмат Арене» в Грозном подвел итоги матча и поделился впечатлениями от взаимодействия с новичками команды.

«У нас скоро игра с «Туном», а потом дерби, так что про матч с «Ахматом» уже забыли, – сказал Бакаев в интервью в эфире телеканала «Матч Премьер». – Новички команды? Видно, что все они профессионалы, играть с ними – одно удовольствие».

Напомним, 23-летний Бакаев оформил дубль в первом тайме и был признан лучшим игроком матча. Ранее на прошлой неделе полузащитник забил два гола в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном» (3:2) в Швейцарии.

Отметим, что в матче с «Ахматом» за «Спартак» дебютировали полузащитник Гус Тил, на счету которого две результативные передачи, и форвард Джордан Ларссон. Кроме того, свой первый гол за красно-белых забил еще один новичок – чемпион мира Андре Шюррле.

Теперь 15 августа «Спартак» проведет в Москве ответный матч с «Туном».

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