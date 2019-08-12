У Чалова перелом носа со смещением - Советский спорт
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12 августа 2019 20:02ФутболКоноплев Александр

У Чалова перелом носа со смещением

А Сигурдссона проблемы с коленом.

Пресс-служба ЦСКА назвала точные диагнозы нападающего Федора Чалова и полузащитника Арнора Сигурдссона, получивших травмы в матчах пятого тура российской премьер-лиги против «Сочи» (0:0).

У 21-летнего россиянина – перелом костей носа с небольшим смещением, у 20-летнего исландца – повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.

Сроки возвращения футболистов на поле не сообщается.

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