«Марсель» сообщил Рами о расторжении контракта

«Марсель» отправил защитнику Адилю Рами письмо, в котором сообщил о расторжении контракта, сообщает L’Equipe.
Таким образом, клуб завершил дисциплинарное расследование в отношении 33-летнего игрока, который в конце прошлого сезона вместо тренировки принял участие в съемках шоу «Форт Боярд».
Напомним, 20 мая Рами должен был явиться на тренировку – через два дня после матча с «Тулузой», в котором он получил болезненный удар. Однако защитник пропустил занятие и в это время снимался в шоу. Причем в одном из эпизодов ему пришлось бороться в грязи, что могло усугубить повреждение. Программа вышла в эфир в конце июня, а в июле чемпион мира был отстранен от тренировок с командой.
Напомним, Рами выступал за «Марсель» с 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 21 матч за команду, один гол и одна результативная передача.
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