«Марсель» сообщил Рами о расторжении контракта - Советский спорт
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13 августа 2019 07:58ФутболЛипкин Антон

«Марсель» сообщил Рами о расторжении контракта

Защитник пропустил тренировку ради участия в шоу «Форт Боярд».

«Марсель» отправил защитнику Адилю Рами письмо, в котором сообщил о расторжении контракта, сообщает LEquipe.

Таким образом, клуб завершил дисциплинарное расследование в отношении 33-летнего игрока, который в конце прошлого сезона вместо тренировки принял участие в съемках шоу «Форт Боярд».

Напомним, 20 мая Рами должен был явиться на тренировку – через два дня после матча с «Тулузой», в котором он получил болезненный удар. Однако защитник пропустил занятие и в это время снимался в шоу. Причем в одном из эпизодов ему пришлось бороться в грязи, что могло усугубить повреждение. Программа вышла в эфир в конце июня, а в июле чемпион мира был отстранен от тренировок с командой.

Напомним, Рами выступал за «Марсель» с 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 21 матч за команду, один гол и одна результативная передача.

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