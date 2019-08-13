Иван Ордец: Надеюсь, решения по вызову игроков в сборную принимает Шевченко, а не кто-то за него - Советский спорт
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13 августа 2019 11:47ФутболЛипкин Антон

Иван Ордец: Надеюсь, решения по вызову игроков в сборную принимает Шевченко, а не кто-то за него

Украинец перешел в «Динамо» из «Шахтера».

Защитник «Динамо» Иван Ордец высказался о перспективах вернуться в сборную Украины после переезда в Россию.

– Если буду соответствовать уровню сборной, получу вызов, – сказал 27-летний украинец в интервью Sport24.ru. – А вмешаются неспортивные факторы – тогда и вопросы не ко мне.

– С Андреем Шевченко будущее обсуждали?
– Нет, но надеюсь, решения по игрокам будет принимать именно он, а не кто-то за него. Андрей – очень уважаемая личность и тренер, который поднял сборную на высокий уровень.

Напомним, Ордец перешел в «Динамо» из Шахтера», однако пока не провел за бело-голубых ни одного матча.

С 2014 по 2018 годы центральный защитник провел за сборную Украины 12 матчей и забил один гол.

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