Агент Рибери: Семье Франка будет тяжело переехать в Россию - Советский спорт
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13 августа 2019 11:53ФутболЛипкин Антон

Агент Рибери: Семье Франка будет тяжело переехать в Россию

«Локомотив» ведет переговоры с 36-летним французом.

Агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы полузащитника Франка Рибери, высказался о перспективах француза перейти в «Локомотив».

«Локомотив» действительно заинтересован в услугах Франка, – приводит Sport24.ru слова Берне. – Никто никакие предложения не отклонял, переговоры ведутся. Но очень многое поставлено на карту, потому что семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию».

Напомним, ранее сообщалось о том, что 36-летний француз продолжит карьеру на Ближнем Востоке, однако анонсированный трансфер с катарским клубом пока не состоялся.

Предыдущие 12 лет Рибери провел в «Баварии», за которую в 425 матчах забил 124 гола и сделал 182 результативные передачи.

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