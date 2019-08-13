«Бавария» объявила о переходе Перишича (фото) Хорват проведет сезон в Мюнхене на правах аренды.

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Полузащитник «Интера» Иван Перишич продолжит карьеру в «Баварии», сообщает официальный сайт чемпионов Германии. 30-летний хорват проведет ближайший сезон на правах аренды, после чего может быть выкуплен немецким клубом.

Der #FCBayern hat den kroatischen Nationalspieler Ivan Perišić verpflichtet. Der Vize-Weltmeister wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis von Inter Mailand nach München. #ServusIvan



Zur Presseerklärung: https://t.co/DCCe7fwXmN pic.twitter.com/LCjUSZboGN — FC Bayern München (@FCBayern) August 13, 2019

Воспитанник «Хайдука» на профессиональном уровне начал карьеру в «Сошо», после чего играл за «Руселаре», «Брюгге» (оба – Бельгия), «Боруссия» (Дортмунд), «Вольфсбург» (оба – Германия), а с августа 2015 года выступал за «Интер».

В прошлом сезоне на его счету девять голов и восемь результативных передач в 45 матчах во всех турнирах.

Отметим, что в бундеслиге Перишич провел 112 матчей, забил 27 голов и сделал 16 результативных передач.

Дебют Перишича в «Баварии» может состояться 16 августа в матче первого тура бундеслиги с «Гертой».