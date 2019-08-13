«Бавария» объявила о переходе Перишича (фото) - Советский спорт
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13 августа 2019 13:09ФутболЛипкин Антон

«Бавария» объявила о переходе Перишича (фото)

Хорват проведет сезон в Мюнхене на правах аренды.

Полузащитник «Интера» Иван Перишич продолжит карьеру в «Баварии», сообщает официальный сайт чемпионов Германии. 30-летний хорват проведет ближайший сезон на правах аренды, после чего может быть выкуплен немецким клубом.

Воспитанник «Хайдука» на профессиональном уровне начал карьеру в «Сошо», после чего играл за «Руселаре», «Брюгге» (оба – Бельгия), «Боруссия» (Дортмунд), «Вольфсбург» (оба – Германия), а с августа 2015 года выступал за «Интер».

В прошлом сезоне на его счету девять голов и восемь результативных передач в 45 матчах во всех турнирах.

Отметим, что в бундеслиге Перишич провел 112 матчей, забил 27 голов и сделал 16 результативных передач.

Дебют Перишича в «Баварии» может состояться 16 августа в матче первого тура бундеслиги с «Гертой».

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