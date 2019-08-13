Хасан Салихамиджич: Перишич сможет сразу начать помогать «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал подписание контракта с полузащитником Иваном Перишичем.
«Благодаря своему большому опыту выступлений на международном уровне Иван сразу сможет начать помогать нашей команде, – приводит слова Салихамиджича официальный сайт клуба. – Он обладает хорошей техникой и в атаке может выступать на нескольких позициях.
Я уверен, что Иван быстро адаптируется в команде, он хорошо знаком с бундеслигой и нашим тренером Нико Ковачем».
Напомним, «Бавария» арендовала 30-летнего хорвата у «Интера» на один сезон с возможностью выкупа летом 2020 года.
16 августа в первом туре бундеслиги «Бавария» сыграет с «Гертой».
Ранее Перишич уже выступал в бундеслиге за «Боруссию» (Дортмунд) и «Вольфсбург». В 112 матчах чемпионата на его счету 27 голов и 16 результативных передач.
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