Хасан Салихамиджич: Перишич сможет сразу начать помогать «Баварии» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 августа 2019 13:13ФутболЛипкин Антон

Хасан Салихамиджич: Перишич сможет сразу начать помогать «Баварии»

Чемпионы Германии арендовали хорвата у «Интера».

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал подписание контракта с полузащитником Иваном Перишичем.

«Благодаря своему большому опыту выступлений на международном уровне Иван сразу сможет начать помогать нашей команде, – приводит слова Салихамиджича официальный сайт клуба. – Он обладает хорошей техникой и в атаке может выступать на нескольких позициях.

Я уверен, что Иван быстро адаптируется в команде, он хорошо знаком с бундеслигой и нашим тренером Нико Ковачем».

Напомним, «Бавария» арендовала 30-летнего хорвата у «Интера» на один сезон с возможностью выкупа летом 2020 года.

16 августа в первом туре бундеслиги «Бавария» сыграет с «Гертой».

Ранее Перишич уже выступал в бундеслиге за «Боруссию» (Дортмунд) и «Вольфсбург». В 112 матчах чемпионата на его счету 27 голов и 16 результативных передач.

12/08 20:30Футбол
Владимир Стогниенко о старте АПЛ на Okko: Мы конкурируем только с собойШеф-редактор спортивной редакции интернет-ресурса, которому принадлежат права на показ в России матчей АПЛ в нынешнем сезоне, рассказал о начале работы проекта.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
06/08 17:30Теннис
Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.
09/08 18:00Хоккей
Взлеты и трагедии великих генералов обороныТоп-10 российских защитников за все времена.
08/08 18:00Хоккей
Задачка для Крикунова. «Динамо» нужно найти баланс в составеА также заменить ушедшего Дмитрия Кагарлицкого.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
12/08 13:45Футбол
Гол-шедевр Крыховяка и разбитый нос Чалова. Хит-парад 5-го тура РПЛЛучшие моменты пятого тура чемпионата России: были кровь, красивые голы и нежданные травмы.
12/08 09:30Бокс
Алексей Папин: Не каждый согласится боксировать с МакабуРоссийский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин рассказал о своей подготовке к поединку против конголезца Илунги Макабу.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
12/08 15:00Хоккей
Марков способен помочь «Монреалю». Он заслужил права войти в историю клубаВ редакции «Советского спорта» мнения относительно неожиданного высказывания трехкратного чемпиона России разделились.
11/08 18:00Хоккей
«Автомобилист» идет за Кубком Гагарина. В этом ему поможет ДацюкКоманда из Екатеринбурга классно поработала на трансферном рынке.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
11/08 13:00Теннис
Даниил – первый. Медведев обыграл Хачанова и стал лучшим теннисистом РоссииВ первом в истории российском полуфинале «Мастерса» Даниил Медведев победил Карена Хачанова и теперь обойдет его в рейтинге ATP.
12/08 19:30Хоккей
Наша сборная U-18 побеждает всех сильнейших второй раз подрядПрошлый сезон выдался для наших сборных уникальным: россияне – единственные в мире, кто на всех крупных турнирах от юношей до взрослых брали медали.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
07/08 09:00ММА
Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
12/08 12:00Футбол
Валерий Рейнгольд: Шюррле – мастерюга, Бакаев – экстра-класс, а Глушакова я не увиделБывший нападающий «Спартака» выразил восхищение игрой красно-белых в матче 5-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:1).
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
12/08 15:00Хоккей
Марков мечтает вернуться в НХЛ. Зачем «Монреалю» брать игрока, давно едущего с ярмаркиНа прошлой неделе экс-защитник «Ак Барса» Андрей Марков сенсационно заявил, что мечтает вернуться в «Монреаль».
13/08 08:00Футбол
Евгений Ловчев: На фоне Глушакова уровень новичков «Спартака» стал еще заметнееОбозреватель «Советского спорта» называет матч в Грозном лучшим для «Спартака» за год.
28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
05/08 20:00Теннис
Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
Новости
13:19 Футбол Иван Перишич: Я очень рад вернуться в Германию
13:13 Футбол Хасан Салихамиджич: Перишич сможет сразу начать помогать «Баварии»
13:09 Футбол «Бавария» объявила о переходе Перишича (фото)
13:02 Футбол «Спартак» предложил «Галатасараю» десять миллионов за Дианье
12:52 Футбол Майорова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством», Семина – орденом Александра Невского
12:30 Спортивная гимнастика Тренер сборной России: Думаю, Мустафина закончит карьеру
12:16 Футбол Иван Ордец: Семья волновалась не за меня, а за то, что подумают люди
12:05 Футбол ЦСКА интересуется Габиголом
11:53 Футбол Агент Рибери: Семье Франка будет тяжело переехать в Россию
11:47 Футбол Иван Ордец: Надеюсь, решения по вызову игроков в сборную принимает Шевченко, а не кто-то за него
11:35 Футбол Илья Кухарчук: Лидерство «Химок» меня не удивило
11:20 Футбол Андрей Мостовой: После матча с ЦСКА все игроки «Сочи» сидели с опущенными носами
10:45 Легкая атлетика Дарья Клишина: Слова Шляхтина – удар ниже пояса
10:16 Легкая атлетика Дарья Клишина: Трудно сдержать эмоции – столько лет нам не разрешали выступать под российским флагом
10:12 Хоккей Владимир Юрзинов: Мне не хватает адреналина, хотелось бы вернуться к работе в КХЛ
10:04 Футбол Юрий Семин: Мы должны исключить человеческий фактор в VAR
09:53 Футбол Юрий Семин: Хвича был бы ведущим игроком «Локомотива»
09:42 Футбол Юрий Семин: «Спартак» сделал два-три очень серьезных приобретения
09:32 Футбол Дарья Клишина: У меня есть проблемы с ногой
09:23 Футбол Икарди может стать партнером Головина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика