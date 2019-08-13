Хасан Салихамиджич: Перишич сможет сразу начать помогать «Баварии» Чемпионы Германии арендовали хорвата у «Интера».

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал подписание контракта с полузащитником Иваном Перишичем.

«Благодаря своему большому опыту выступлений на международном уровне Иван сразу сможет начать помогать нашей команде, – приводит слова Салихамиджича официальный сайт клуба. – Он обладает хорошей техникой и в атаке может выступать на нескольких позициях.

Я уверен, что Иван быстро адаптируется в команде, он хорошо знаком с бундеслигой и нашим тренером Нико Ковачем».

Напомним, «Бавария» арендовала 30-летнего хорвата у «Интера» на один сезон с возможностью выкупа летом 2020 года.

16 августа в первом туре бундеслиги «Бавария» сыграет с «Гертой».

Ранее Перишич уже выступал в бундеслиге за «Боруссию» (Дортмунд) и «Вольфсбург». В 112 матчах чемпионата на его счету 27 голов и 16 результативных передач.