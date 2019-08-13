Иван Перишич: Я очень рад вернуться в Германию Хорват проведет сезон в аренде в «Баварии».

Полузащитник Иван Перишич прокомментировал подписание контракта с «Баварией».

«Я очень рад вернуться в Германию, – приводит слова 30-летнего хорвата официальный сайт клуба. – «Бавария» – один из величайших клубов Европы.

Мы хотим бороться за титулы на всех фронтах, не только в бундеслиге и Кубке Германии, но и в Лиге чемпионов».

Напомним, предыдущие четыре сезона Перишич провел в серии A, выступая за «Интер». А до этого он играл в Германии за «Боруссию» (Дортмунд) и «Вольфсбург».

В 2012 году вместе с «Боруссией» он выиграл чемпионат и Кубок Германии, а через три года стал с «Вольфсбургом» победителем Кубка и Суперкубка страны.